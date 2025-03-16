تشكيل تشيلسي - جيمس وسانشو أساسيان أمام أرسنال.. وغياب بالمر

الأحد، 16 مارس 2025 - 14:41

كتب : FilGoal

بيدرو نيتو - نكونكو - تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي التشكيل الأساسي لمواجهة أرسنال ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحل تشيلسي ضيفا على أرسنال في دربي لندن بقمة الجولة في الدوري.

وشهد تشكيل تشيلسي غياب كول بالمر عن القائمة بالكامل.

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بينما يبدأ جادون سانشو في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مارك كوكوريا - ليفي كولويل - بنوا بادياشيلي - ويسلي فوفانا.

الوسط: إنزو فيرنانديز - مويسيس كايسيدو - جادون سانشو - ريس جيمس.

الهجوم: بيدرو نيتو - كريستوفر نكونكو

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 55 نقطة وبفارق 15 نقطة عن ليفربول أقرب منافسيه.

بينما تشيلسي يحل في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

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