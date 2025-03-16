تشكيل أرسنال - أوديجارد وبارتي في الوسط أمام تشيلسي.. وميرينو يقود الهجوم

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال تشكيل فريقه في مواجهة تشيلسي ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف أرسنال فريق تشيلسي في دربي لندن وقمة الجولة بالدوري.

ودفع أرتيتا بالثنائي توماس بارتي ومارتن أوديجارد في الوسط.

بينما استمر ميكيل ميرينو في الهجوم.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليش – مايلز لويس سكيلي

الوسط: توماس بارتي – مارتن أوديجارد – ديكلان رايس

الهجوم: لياندرو تروسارد – ميكيل ميرينو - جابرييل مارتينيلي

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 55 نقطة وبفارق 15 نقطة عن ليفربول أقرب منافسيه.

بينما تشيلسي يحل في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.