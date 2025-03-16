جوارديولا يتحدث عن أداء مرموش ضد برايتون.. والصراع على التأهل لدوري الأبطال

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مهاجمه عمر مرموش لعب مباراة جيدة جدا أمام برايتون.

وسجل مرموش هدفا وتسبب في ركلة جزاء خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه 2-2 مع ضيفه برايتون بالجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "عمر مرموش لعب بشكل جيد للغاية أمام برايتون، فقد سجل هدفا وتسبب في ركلة جزاء".

وأضاف المدرب الإسباني "جيريمي دوكو شكل تهديدا لا يصدق على مرمى برايتون".

وتابع "كان روبن دياش رائعا في قلب الدفاع مع عبد القادر كوسانوف، وبشكل عام كان الأداء جيدا".

وشهدت المباراة تألق النجم المصري عمر مرموش الذي سجل هدفا وحصل على ركلة جزاء لفريقه مانشستر سيتي.

وأوضح جوارديولا أن المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ستستمر حتى نهاية الموسم.

وأردف "يتبقى 9 مباريات حتى نهاية الموسم ولدينا مواجهات صعبة لكن أعتقد أن المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا سوف تستمر حتى النهاية".

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 48 في المركز الخامس، ووصل برايتون إلى النقطة 47 في المركز السابع.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة.