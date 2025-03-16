جوندوجان: أشعر بخيبة أمل كبيرة

الأحد، 16 مارس 2025 - 11:57

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون

يشعر إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي بخيبة أمل كبيرة بعد تعادل فريقه مع برايتون.

وتعادل سيتي مع ضيفه برايتون بنتيجة 2-2 ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوندوجان في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أشعر بخيبة أمل كبيرة شخصيا بسبب ما حدث في اللقاء".

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وأضاف "بعد أن تقدمنا ​​مرتين ولعبنا بشكل جيد للغاية، من المحبط بعض الشيء عدم الحصول على النقاط الثلاث".

وتابع الألماني "من المهم الحفاظ على هدوئنا، بالطبع تحدث الأخطاء حتى في هذه المرحلة".

وأكمل "المنافسون جيدون للغاية وكل مباراة صعبة من الآن وصاعدا".

وواصل "علينا أن نتوقع الأفضل من الجميع كل يوم، تدربنا جيدا طوال الأسبوع الماضي، وكنا نريد أن ننقل هذه القوة والطاقة إلى المباراة، أحيانا لا يكون ذلك كافيا".

وشهدت المباراة تألق النجم المصري عمر مرموش الذي سجل هدفا وحصل على ركلة جزاء لفريقه مانشستر سيتي.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 48 في المركز الخامس، ووصل برايتون إلى النقطة 47 في المركز السابع.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

ولم يستطع مانشستر سيتي تحقيق الفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما خسر أمامه في الدور الأول 2-1.

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