كرة يد - بمشاركة رباعي مصري.. أون سبورت تعلن إذاعة دوري أبطال أوروبا

أعلنت شبكة قنوات أون سبورت إذاعة منافسات دوري أبطال أوروبا بداية من الأدوار الإقصائية.

وحصلت أون سبورت على حقوق إذاعة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد خلال الفترة من 26 مارس الجاري وحتى 15 يونيو المقبل.

ويشارك أربعة لاعبين مصريين في منافسات النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا.

إذ يلعب محمد علي حارس المرمى مع فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

بينما يلعب علي زين رفقة دينامو بوخارست الروماني، ويحيى خالد مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأخيرا يلعب حسن قداح رفقة كيلسي البولندي.

ويلعب باريس سان جيرمان أمام فريق سيجيد يوم 27 مارس الجاري.

بينما يواجه دينامو بوخارست فريق ماجديبورج يوم 26 من الشهر نفسه.

وفي نفس اليوم يواجه كيلسي البولندي فريق فوكس برلين الألماني.