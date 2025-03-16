بعد التعادل الرابع على التوالي.. موكوينا: إذا كنت المشكلة فلن أتردد في الرحيل عن الوداد

تحدث الجنوب إفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق الوداد بعد تعثر الفريق للمباراة الرابعة على التوالي.

وتعادل الوداد أمام اتحاد طنجة بهدف لكل منهما ليصبح بذلك التعادل الرابع على التوالي.

ورفع الوداد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطتين عن الجيش الملكي صاحب المركز الثاني، وذلك بعدما حسم نهضة بركان اللقب بشكل رسمي قبل 5 جولات.

وقال رولاني موكوينا المدير الفني لفريق الوداد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الوداد لم يكن محظوظا وفخور بأداء اللاعبين".

وشدد موكوينا "أتمسك بأسلوب لعبي رغم الانتقادات، وأحتاج للوقت من أجل النجاح مع الفريق".

واختتم تصريحاته "إذا شعرت أن وجودي يعرقل نجاح الوداد فلن أتردد في طلب الرحيل، عقدي حتى 2027 لكن أعلم أن الاستمرار في كرة القدم مرتبط بالنتائج".

ومنذ تحقيق الفوز على شباب المحمدية في 16 فبراير الماضي لم ينجح الوداد في تحقيق أي انتصار.

ويسعى الوداد للعودة إلى دوري أبطال إفريقيا من جديد بعد غيابه عن النسخة الجارية.

ويتأهل أول وثاني الدوري المغربي إلى دوري أبطال إفريقيا، بينما صاحب المركز الثالث يتأهل إلى الكونفدرالية بجانب بطل الكأس.