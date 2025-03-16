تقييم مرموش أمام برايتون من الصحف الإنجليزية

الأحد، 16 مارس 2025 - 11:35

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش ضد برايتون

نجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في التسجيل في شباك برايتون في مباراة تألق فيها لكن فريقه لم يحقق الفوز، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في تعادل سيتي أمام ضيفه برايتون 2-2 في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام برايتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة:
مرموش: أحاول تعلم كل شيء في مانشستر سيتي قذيفة مرموش لم تكن كافية للفوز.. عمر يُسجل ومانشستر سيتي يتعادل مع براتيون الرابع في الدوري الإنجليزي.. قذيفة مرموش تمزق شباك برايتون تقييم مرموش أمام نوتنجهام من الصحف الإنجليزية

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.6 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي سيتي.

أفضل لاعبي سيتي بعد مرموش كان إلكاي جوندوجان بمتوسط تقييم بلغ 7.3 درجة.

وبدأ مرموش المباراة كأساسي وتسبب في ركلة الجزاء التي أحرز منها إرلينج هالاند الهدف الأول.

قبل أن يسدد كرة صاروخية كتبت الهدف الثاني للسماوي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 10 مباريات، بواقع 7 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

عمر مرموش مانشستر سيتي برايتون
نرشح لكم
مباشر نهائي كأس الرابطة – ليفربول (0)-(1) نيوكاسل.. الشوط الثاني تشكيل نيوكاسل – إيزاك يقود الهجوم أمام ليفربول في نهائي كأس الرابطة تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة في مصلحة سيتي ونيوكاسل.. ركنيات أرسنال تحسم دربي لندن أمام تشيلسي بعد غيابه 7 أشهر.. سيتي يستعيد لاعبه انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) تشيلسي.. فوز المدفعجية ماريسكا يوضح سبب غياب كول بالمر أمام أرسنال تشكيل تشيلسي - جيمس وسانشو أساسيان أمام أرسنال.. وغياب بالمر
أخر الأخبار
بنشرقي: تنازلت عن الأموال للانتقال لـ الأهلي.. وأتمنى ضم زيزو وحكيمي للأحمر 29 دقيقة | الدوري المصري
كأس العاصمة – موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
مباشر نهائي كأس الرابطة – ليفربول (0)-(1) نيوكاسل.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل نيوكاسل – إيزاك يقود الهجوم أمام ليفربول في نهائي كأس الرابطة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
في مصلحة سيتي ونيوكاسل.. ركنيات أرسنال تحسم دربي لندن أمام تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مبابي: تحطيم رقم كريستيانو لا يعني أنني أفضل منه 3 ساعة | الدوري الإسباني
بعد غيابه 7 أشهر.. سيتي يستعيد لاعبه 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة