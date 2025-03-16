تقييم مرموش أمام برايتون من الصحف الإنجليزية

نجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في التسجيل في شباك برايتون في مباراة تألق فيها لكن فريقه لم يحقق الفوز، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في تعادل سيتي أمام ضيفه برايتون 2-2 في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام برايتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.6 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي سيتي.

أفضل لاعبي سيتي بعد مرموش كان إلكاي جوندوجان بمتوسط تقييم بلغ 7.3 درجة.

وبدأ مرموش المباراة كأساسي وتسبب في ركلة الجزاء التي أحرز منها إرلينج هالاند الهدف الأول.

قبل أن يسدد كرة صاروخية كتبت الهدف الثاني للسماوي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 10 مباريات، بواقع 7 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا.

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