 بعد غياب مدافعه عن الدربي ضد النصر.. مدرب الهلال يهاجم التحكيم

هاجم البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال التحكيم في مباريات الفريق بالدوري السعودي.

وانتصر الهلال على منافسه التعاون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال جيسوس في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "البطاقة الصفراء التي حصل عليها حسان تمبكتي غير مستحقة، وسبق أن طالبت باختيار حكّام جيِّدين".

وأضاف "الحكم الليتواني لم يتخذ القرار الصحيح، لأنه جاء من دوري ليس قويا".

وتابع "أتمنى استقطاب حكام يتماشون مع قوة الدوري السعودي".

وسيؤدي هذا الإنذار، الذي أشهره الحكم الليتواني دوناتاس رومساس في رابع دقائق الوقت البديل، إلى غياب اللاعب عن دربي الرياض أمام النصر ضمن الجولة المقبلة، بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

وسجل محمد كنو وماركوس ليوناردو ثنائية الهلال.

وللمباراة الثانية على التوالي ينتصر الهلال في الدوري السعودي.

وفاز الهلال على الفيحاء ثم التعاون.

وافتتح كنو النتيجة في الدقيقة 12 من صناعة سالم الدوسري.

ثم أحرز ليوناردو الهدف الثاني من صناعة حمد اليامي في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة وصل الهلال للنقطة 57 في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

بينما توقف رصيد التعاون عند النقطة 34 في المركز الثامن.

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