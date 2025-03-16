 بعد غياب مدافعه عن الدربي ضد النصر.. مدرب الهلال يهاجم التحكيم

الأحد، 16 مارس 2025 - 11:29

كتب : FilGoal

الهلال

هاجم البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال التحكيم في مباريات الفريق بالدوري السعودي.

وانتصر الهلال على منافسه التعاون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال جيسوس في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "البطاقة الصفراء التي حصل عليها حسان تمبكتي غير مستحقة، وسبق أن طالبت باختيار حكّام جيِّدين".

أخبار متعلقة:
نهضة بركان يتوج بلقب الدوري المغربي قبل 5 جولات وتعثر جديد لـ الوداد ميدو: الزمالك يمتلك مدربا كبيرا ولدينا كنز في قطاع الناشئين.. وأغلقنا ملف القمة الهلال ينتصر على التعاون.. والأهلي يواصل نتائجه السلبية بخسارة من الأخدود منتخب الشباب يهزم زد بثنائية ودية قبل بطولة قطر الدولية

وأضاف "الحكم الليتواني لم يتخذ القرار الصحيح، لأنه جاء من دوري ليس قويا".

وتابع "أتمنى استقطاب حكام يتماشون مع قوة الدوري السعودي".

وسيؤدي هذا الإنذار، الذي أشهره الحكم الليتواني دوناتاس رومساس في رابع دقائق الوقت البديل، إلى غياب اللاعب عن دربي الرياض أمام النصر ضمن الجولة المقبلة، بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

وسجل محمد كنو وماركوس ليوناردو ثنائية الهلال.

وللمباراة الثانية على التوالي ينتصر الهلال في الدوري السعودي.

وفاز الهلال على الفيحاء ثم التعاون.

وافتتح كنو النتيجة في الدقيقة 12 من صناعة سالم الدوسري.

ثم أحرز ليوناردو الهدف الثاني من صناعة حمد اليامي في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة وصل الهلال للنقطة 57 في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

بينما توقف رصيد التعاون عند النقطة 34 في المركز الثامن.

الهلال خورخي جيسوس
نرشح لكم
تأكد غياب 3 لاعبين عن دربي الهلال والنصر الهلال يستعيد سافيتش قبل الدربي الهلال ينتصر على التعاون.. والأهلي يواصل نتائجه السلبية بخسارة من الأخدود الدوري السعودي - توصية طبية تعيد ميتروفيتش لحسابات الهلال أمام التعاون بمشاركة ديانج وهدف رونالدو.. النصر يستعيد الانتصارات بثلاثية في شباك الخلود انتهت الدوري السعودي - النصر (3)-(1) الخلود.. فوز العالمي تشكيل النصر - رونالدو وماني يقودان الهجوم أمام الخلود.. وديانج أساسي مواعيد مباريات الجمعة 14 مارس.. محمد شريف والدوري السعودي وعبد المنعم
أخر الأخبار
بنشرقي: تنازلت عن الأموال للانتقال لـ الأهلي.. وأتمنى ضم زيزو وحكيمي للأحمر ساعة | الدوري المصري
كأس العاصمة – موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
مباشر نهائي كأس الرابطة – ليفربول (0)-(2) نيوكاسل.. إنقاذ خرافي من كيليهير 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل نيوكاسل – إيزاك يقود الهجوم أمام ليفربول في نهائي كأس الرابطة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
في مصلحة سيتي ونيوكاسل.. ركنيات أرسنال تحسم دربي لندن أمام تشيلسي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مبابي: تحطيم رقم كريستيانو لا يعني أنني أفضل منه 4 ساعة | الدوري الإسباني
بعد غيابه 7 أشهر.. سيتي يستعيد لاعبه 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة