طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عبد الله السعيد

الأحد، 16 مارس 2025 - 00:19

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك - سموحة

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة عبد الله السعيد.

وخرج السعيد من أرض الملعب في الدقيقة 68 أمام سموحة في ربع نهائي كأس مصر.

وقال طبيب الزمالك عبر المركز الإعلامي للنادي: "عبد الله السعيد تعرض لكدمة في الركبة ولا يحتاج لإجراء أشعة وحالته مطمئنة".

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وأضاف "اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة".

وشارك سيف جعفر بدلا من السعيد في الدقائق الـ 22 المتبقية من عمر اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على سموحة 4-2، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

وسجل أهداف الزمالك كل من سيف الدين الجزيري وبركات حجاج مدافع سموحة ذاتيا ومحمود بنتايك ومصطفى شلبي.

بينما أحرز محمد مصطفى ومحمد سالم ثنائية سموحة.

وصل الجزيري لهدفه رقم 42 مع الزمالك في تاريخ البطولات.

ويفصله هدفا لمعادلة المغربي أشرف بنشرقي الذي يعد ثاني هدافي الزمالك الأجانب في التاريخ.

ويتصدر اليمني علي محسن ترتيب هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفا.

وتمكن بنتايك من تسجيل هدفين وصناعة هدف في 6 مباريات مع بيسيرو.

بينما قبل بيسيرو صنع هدفين ولم يسجل مطلقا.

ويلاقي الزمالك غريمه سيراميكا كليوباترا في دور نصف النهائي من البطولة.

وانتصر سيراميكا كليوباترا على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الزمالك كأس مصر عبد الله السعيد
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