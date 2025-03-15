مرموش: أحاول تعلم كل شيء في مانشستر سيتي

شدد عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي على محاولته للتعلم من زملائه وبيب جوارديولا.

وسجل مرموش هدفا في تعادل سيتي مع برايتون بهدفين لكل فريق في الجولة 20

وقال مرموش عبر موقع سيتي: "اللاعبون والطاقم الفني مذهلون هنا، أحاول تعلم كل شيء وأستمع للمدرب وكل ما يقوله لي".

وأضاف "سجلت اليوم لكن الهدف لم يكن كافيا لحصد الـ 3 نقاط، وهذا ليس أفضل شعور، وسنواصل المحاولة".

وأكمل "التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل؟ هذا تحدي وسنفعل كل شيء".

وواصل "سنحاول العمل جاهدين، ونقدم 100% من المجهود ونأمل أن نتأهل".

وأتم "علينا إظهار جودتنا أكثر وأن نكون أكثر ثقة مع الكرة، نتحفظ بالكرة أكثر ونفعل ما اعتاد عليه مانشستر سيتي".

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وشهدت المباراة تألق النجم المصري عمر مرموش الذي سجل هدفا وحصل على ركلة جزاء لفريقه مانشستر سيتي.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 48 في المركز الخامس، ووصل برايتون إلى النقطة 47 في المركز السابع