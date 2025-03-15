تقرير جزائري: المحكمة الرياضية تعلن قرارها النهائي بشأن أزمة قمصان نهضة بركان

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قراراها النهائي بشأن أزمة قمصان نهضة بركان المغربي.

ونشبت أزمة الموسم الماضي بسبب احتواء قمصان نهضة بركان على علم المغرب وهو ما تسبب في عدم خوض اتحاد العاصمة مواجهتي المربع الذهبي الموسم الماضي وتأهل بركان للنهائي مباشرة.

وكشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية قرار المحكمة الرياضية الدولية أصدرت قرارا نهائيا بشأن مخالفة قمصان نهضة بركان المغربي كونها "تمثل خريطة إقليمية تتضمن صورة ذات طبيعة سياسية وتتعارض مع لوائح كاف".

وجاء في الصفحة الأخيرة لبيان المحكمة الرياضية حول القضية والذي نقلته الصحيفة الجزائرية:

- تعلن أن الطعن الحالي المقدم من نادي اتحاد العاصمة الجزائري ضد القرار الصادر في 21 أبريل 2024 من لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم غير مقبول.

- تعلن أن الطعن الحالي المقدم من الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد القرار الصادر في 21 أبريل 2024 من لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم مقبول.

- تقبل الطعن المقدم من الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد القرار الصادر في 21 أبريل 2024 من لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

- تلغي القرار الصادر في 21 أبريل 2024 من لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

- تؤكد أن قمصان نادي نهضة بركان التي تم اعتمادها للمباراة ضد اتحاد العاصمة الجزائري في 21 أبريل 2024 في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لموسم 2023/2024، والتي تحتوي على خريطة إقليمية تتضمن صورة ذات طابع سياسي، مخالفة لأنظمة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

- ترفض المحكمة أي طلب أو استنتاج آخر.

ماذا حدث؟

نشبت أزمة منذ أن وطأت أقدام بعثة نهضة بركان المغربي في الجزائر قبل مواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

السلطات الجزائرية صادرت أمتعة بعثة الفريق المغربي فور وصولها إلى مطار هواري بومدين واحتجزت البعثة لمدة 5 ساعات، بسبب حمل قمصان الفريق لخريطة المغرب كاملة.

التقارير الجزائرية أوضحت السبب حيث "أحضرت إدارة نادي بركان أقمصة رصّعت عليها خريطة تضمّ الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية (دمج بلاد مرّاكش مع الصّحراء الغربية)، التي يُعاني شعبها البريء والأعزل جرائم المُحتلّ المغربي".

وبدأ الصراع بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء الغربية منذ 1976، حيث تعتبر المغرب الصحراء الغربية أرضا مغربية، فيما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

ولا زال الصراع السياسي مشتعلا بين المغرب والجزائر في هذا الصدد منذ فترة طويلة.

حينها كشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "لجنة مسابقات البطولة ومنظمي المباراة يرون أن قمصان نهضة بركان التي تحمل علم المغرب لا يوجد بها أي أمر مخالف".

وأوضح "طالبنا وزارة الرياضة الجزائرية بالتدخل لحل الأزمة مع السلطات الجزائرية حتى نستطيع إقامة المباراة، خاصة وأن القمصان البديلة أيضا لنهضة بركان تحمل نفس العلم".

واختتم "مع شرعية هذه القمصان لابد أن يتم الإفراج عنها سريعا حتى لا يتعرض اتحاد العاصمة لعقوبات".

لكن هذا لم يحدث، ورفضت بعثة نهضة بركان خوض المباراة دون قمصانهم التي سافروا بها من المغرب.

إلى المباراة

وصلت ساعة الصفر، وظهر لاعبو اتحاد العاصمة في الملعب دون ظهور مغربي داخل جنبات استاد 5 جويليه.

أعلن كاف بعد أيام اعتبار نهضة بركان فائزا بنتيجة 3-0.

لاعبو فريق نهضة بركان والجهاز الفني يغادرون ملعب المباراة 🚶‍♂️🏟️ pic.twitter.com/D4Gufoxgud — FilGoal (@FilGoal) April 21, 2024

وتكرر نفس الفعل في الإياب حيث رفض لاعبو الفريق الجزائري النزول لأرض الملعب ضد نهضة بركان الذي أصر مجددا على خوض المباراة بقمصانه على أرضه ووسط أنصاره.

واعتبر كاف نهضة بركان فائزا دون خوض المباراة، كما رفض استئناف اتحاد العاصمة، وهو أيضا ما حدث في محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

تأهل نهضة بركان بعد احتساب فوزه إيابا أيضا بنتيجة 3-0 اعتباريا للمباراة النهائية وخسر أمام الزمالك فرصة حصد اللقب.

هل تكرر الأزمة؟

حال تأهل نهضة بركان لنصف النهائي فربما سنكون على موعد مع أزمة مشابهة خاصة أن الفريق المغربي يخوض المنافسات القارية وقميصه يحمل علم المغرب.

وإذا حدث ذلك أيضا فإن الأندية الجزائرية سواء اتحاد العاصمة أو شباب قسنطينة ربما سترفض خوض المواجهة كما حدث الموسم الماضي، إلا إذا حدثت بعض التدخلات قبلها لمنع الأزمة المحتملة.

وفي تلك المرة أيضا فإن كاف سيكون في صف الفريق المغربي بعدما اعتمد قمصانه في بداية الموسم دون أي مشكلة أو طلب لإزالة العلم، كما حدث العام الماضي.

فماذا سيحدث؟ هذا ما سنعرفه بدءا من 10 أبريل المقبل حال تأهل بركان للمربع الذهبي.