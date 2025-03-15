تقرير جزائري: المحكمة الرياضية تعلن قرارها النهائي بشأن أزمة قمصان نهضة بركان

السبت، 15 مارس 2025 - 21:12

كتب : FilGoal

احتفال نهضة بركان بالهدف الثاني ضد الزمالك

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قراراها النهائي بشأن أزمة قمصان نهضة بركان المغربي.

ونشبت أزمة الموسم الماضي بسبب احتواء قمصان نهضة بركان على علم المغرب وهو ما تسبب في عدم خوض اتحاد العاصمة مواجهتي المربع الذهبي الموسم الماضي وتأهل بركان للنهائي مباشرة.

وكشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية قرار المحكمة الرياضية الدولية أصدرت قرارا نهائيا بشأن مخالفة قمصان نهضة بركان المغربي كونها "تمثل خريطة إقليمية تتضمن صورة ذات طبيعة سياسية وتتعارض مع لوائح كاف".

أخبار متعلقة:
بعد الفوز على المغرب التطواني.. نقطتان تفصلان نهضة بركان عن التتويج بالدوري قبل اقتراب النهاية.. الوداد يتعادل مع نهضة بركان سلبيا والفارق يظل 15 نقطة بعد إعلان اتحاد العاصمة.. نهضة بركان يصدر بيانا بشأن قرار المحكمة الرياضية اتحاد العاصمة يعلن إلغاء المحكمة الرياضية قرار كاف بشأن مواجهة نهضة بركان

وجاء في الصفحة الأخيرة لبيان المحكمة الرياضية حول القضية والذي نقلته الصحيفة الجزائرية:

- تعلن أن الطعن الحالي المقدم من نادي اتحاد العاصمة الجزائري ضد القرار الصادر في 21 أبريل 2024 من لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم غير مقبول.

- تعلن أن الطعن الحالي المقدم من الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد القرار الصادر في 21 أبريل 2024 من لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم مقبول.

- تقبل الطعن المقدم من الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد القرار الصادر في 21 أبريل 2024 من لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

- تلغي القرار الصادر في 21 أبريل 2024 من لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

- تؤكد أن قمصان نادي نهضة بركان التي تم اعتمادها للمباراة ضد اتحاد العاصمة الجزائري في 21 أبريل 2024 في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لموسم 2023/2024، والتي تحتوي على خريطة إقليمية تتضمن صورة ذات طابع سياسي، مخالفة لأنظمة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

- ترفض المحكمة أي طلب أو استنتاج آخر.

ماذا حدث؟

نشبت أزمة منذ أن وطأت أقدام بعثة نهضة بركان المغربي في الجزائر قبل مواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

السلطات الجزائرية صادرت أمتعة بعثة الفريق المغربي فور وصولها إلى مطار هواري بومدين واحتجزت البعثة لمدة 5 ساعات، بسبب حمل قمصان الفريق لخريطة المغرب كاملة.

التقارير الجزائرية أوضحت السبب حيث "أحضرت إدارة نادي بركان أقمصة رصّعت عليها خريطة تضمّ الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية (دمج بلاد مرّاكش مع الصّحراء الغربية)، التي يُعاني شعبها البريء والأعزل جرائم المُحتلّ المغربي".

وبدأ الصراع بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء الغربية منذ 1976، حيث تعتبر المغرب الصحراء الغربية أرضا مغربية، فيما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

ولا زال الصراع السياسي مشتعلا بين المغرب والجزائر في هذا الصدد منذ فترة طويلة.

حينها كشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "لجنة مسابقات البطولة ومنظمي المباراة يرون أن قمصان نهضة بركان التي تحمل علم المغرب لا يوجد بها أي أمر مخالف".

وأوضح "طالبنا وزارة الرياضة الجزائرية بالتدخل لحل الأزمة مع السلطات الجزائرية حتى نستطيع إقامة المباراة، خاصة وأن القمصان البديلة أيضا لنهضة بركان تحمل نفس العلم".

واختتم "مع شرعية هذه القمصان لابد أن يتم الإفراج عنها سريعا حتى لا يتعرض اتحاد العاصمة لعقوبات".

Image

لكن هذا لم يحدث، ورفضت بعثة نهضة بركان خوض المباراة دون قمصانهم التي سافروا بها من المغرب.

إلى المباراة

وصلت ساعة الصفر، وظهر لاعبو اتحاد العاصمة في الملعب دون ظهور مغربي داخل جنبات استاد 5 جويليه.

أعلن كاف بعد أيام اعتبار نهضة بركان فائزا بنتيجة 3-0.

وتكرر نفس الفعل في الإياب حيث رفض لاعبو الفريق الجزائري النزول لأرض الملعب ضد نهضة بركان الذي أصر مجددا على خوض المباراة بقمصانه على أرضه ووسط أنصاره.

واعتبر كاف نهضة بركان فائزا دون خوض المباراة، كما رفض استئناف اتحاد العاصمة، وهو أيضا ما حدث في محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

تأهل نهضة بركان بعد احتساب فوزه إيابا أيضا بنتيجة 3-0 اعتباريا للمباراة النهائية وخسر أمام الزمالك فرصة حصد اللقب.

هل تكرر الأزمة؟

حال تأهل نهضة بركان لنصف النهائي فربما سنكون على موعد مع أزمة مشابهة خاصة أن الفريق المغربي يخوض المنافسات القارية وقميصه يحمل علم المغرب.

قد تكون صورة ‏نص‏

وإذا حدث ذلك أيضا فإن الأندية الجزائرية سواء اتحاد العاصمة أو شباب قسنطينة ربما سترفض خوض المواجهة كما حدث الموسم الماضي، إلا إذا حدثت بعض التدخلات قبلها لمنع الأزمة المحتملة.

وفي تلك المرة أيضا فإن كاف سيكون في صف الفريق المغربي بعدما اعتمد قمصانه في بداية الموسم دون أي مشكلة أو طلب لإزالة العلم، كما حدث العام الماضي.

فماذا سيحدث؟ هذا ما سنعرفه بدءا من 10 أبريل المقبل حال تأهل بركان للمربع الذهبي.

المحكمة الرياضية الدولية نهضة بركان اتحاد العاصمة
نرشح لكم
بقيادة أمين عمر.. طاقم مصري لإدارة مواجهة اتحاد العاصمة وقسنطينية في الكونفدرالية تغيير طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني الجابوني تانجي مبيامي حكما لمباراة ستلينبوش ضد الزمالك الصومالي عمر أرتان حكما لمباراة بيراميدز والجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا تقرير: الترجي يقرر إقالة ريجيكامب.. وأبرز المرشحين لخلافته في الجول يكشف حكام مباراتي الأهلي ضد الهلال في أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - تحديد موعد مباراتي الأهلي والهلال في ربع النهائي قائمة المغرب - الركراكي يستدعي القوة الضاربة.. وغياب محترفي الدوري المصري
أخر الأخبار
مدرب نانت: الهدف مكافأة كبيرة لـ مصطفى محمد 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
بايرن ميونيخ يواصل التخبط المحلي بتعادل مع يونيون برلين.. وفوز لايبزيج على دورتموند 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرموش: أحاول تعلم كل شيء في مانشستر سيتي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يفصله هدفا لمعادلة بنشرقي.. الجزيري يسجل لـ الزمالك ضد سموحة 33 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - تطبيق تقنية الفيديو بدءا من نصف نهائي الدوري العام 37 دقيقة | كرة طائرة
مبابي يقلب الطاولة على فياريال ويقود ريال مدريد للصدارة مؤقتا 47 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر كأس مصر - الغزل (0)-(0) البنك.. سيراميكا (2)-(0) الجونة.. جووول الثااني سريعا 57 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: ريال مدريد يهدد بعدم اللعب حال لن يتم احترام بروتوكول فيفا 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة