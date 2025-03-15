جوارديولا: نستقبل أهدافا كثيرة هذا الموسم.. وهذه تفاصيل إصابة إيدرسون وسيلفا

السبت، 15 مارس 2025 - 20:57

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - جوارديولا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن فريقه يستقبل الكثير من الأهداف هذا الموسم لكنه لا يعلم السبب.

وتعادل مانشستر سيتي مع برايتون بنتيجة 2-2 في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا لـ بي بي سي: "للأسف لم نستطع تحقيق الفوز، حظينا بالفرص خاصة فرصتي سافيو".

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وأضاف "سنحصل على النقطة ونمضي قدما، هذه هي كرة القدم وعلينا تقبل هذا".

وشدد "نستقبل أهدافا كثيرة هذا الموسم بسبب شيء مفقود".

وعن إصابة إيدرسون قال: "يعاني من مشكلة في البطن، ليس بحالة جيدة ولم نرد المخاطرة به".

وأتم عن إصابة برناردو سيلفا قائلا: "رأيته لا يستطيع السير، ولذلك لم نرد المخاطرة".

وشهدت المباراة تألق النجم المصري عمر مرموش الذي سجل هدفا وحصل على ركلة جزاء لفريقه مانشستر سيتي.

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 48 في المركز الخامس، ووصل برايتون إلى النقطة 47 في المركز السابع.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

ولم يستطع مانشستر سيتي تحقيق الفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما خسر أمامه في الدور الأول 2-1.

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