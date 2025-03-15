بقيادة أمين عمر.. طاقم مصري لإدارة مواجهة اتحاد العاصمة وقسنطينية في الكونفدرالية
السبت، 15 مارس 2025 - 20:33
كتب : FilGoal
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم حكام مصريًا لإدارة مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري أمام مواطنه النادي الرياضي القسنطيني في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.
وتقام المباراة يوم 9 إبريل المقبل بملعب 6 يوليو بالعاصمة الجزائر.
ويدير المباراة أمين عمر ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، ومحمد معروف حكما رابعا.
ومحمود عاشور للفيديو ويعاونه محمود البنا.
ويلتقي الفائز من مواجهة اتحاد العاصمة والقسنطيني مع المتأهل من نهضة بركان المغربي وأسيك ميموزا الإيفواري.
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