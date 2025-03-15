نوتينجهام يؤمن المركز الثالث بربعاية ضد إبسويتش في غياب سام مرسي

السبت، 15 مارس 2025 - 19:26

كتب : FilGoal

نونو سانتو مدرب نوتينجهام

واصل نوتينجهام فورست تمسكه بالمركز الثالث في الدوري الإنجليزي بالفوز خارج ملعبه على إبسويتش تاون برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من المسابقة.

سام مرسي

النادي : إبسويتش تاون

نوتينجهام فورست

ورفع نوتينجهام رصيده إلى النقطة 54 في المركز الثالث بقيادة مدربه نونو إسبريتو سانتو، بفارق نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن تشيلسي الرابع.

وذلك قبل مباراة أرسنال وتشيلسي غدا الأحد في الجولة ذاتها.

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بينما تجمد رصيد إبسويتش تاون عند النقطة 17 في المركز الـ18.

وغاب سام مرسي المحترف المصري وقائد إبسويتش عن المباراة وظل على مقاعد بدلاء فريقه.

في مباراة أخرى تعادل إيفرتون على ملعبه مع وست هام يونايتد بهدف لكل فريق.

ووصل إيفرتون إلى النقطة 34 في المركز الـ14، وارتفع رصيد وست هام إلى النقطة 34 أيضا في المركز الـ16.

وأخيرا فاز ولفرهامبتون على مضيفه ساوثامبتون بهدفين لهدف.

وزاد رصيد ولفرهامبتون إلى النقطة 26 في المركز الـ17، وتجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 9 في المركز الـ20.

سام مرسي الدوري الإنجليزي نوتينجهام فورست
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