انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (2)-(2) برايتون.. تعثر جديد للسماوي
السبت، 15 مارس 2025 - 16:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 86: خروج مرموش ونزول دي بروين
ق48: جوووول التعادل خوسانوف بالخطأ في مرماه
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين لهدف
ق 39: جوووووووووول مرموش والثاني
ق 20: جووووووووول التعادل إستوبينيان
ق 11: جووووول أول هالاند من ركلة جزاء
ق 9: مرموش يحصل على ركلة جزاء
ق 7: هدف أول من ميتوما ولكن غير محتسب بسبب لمسة يد
انطلاق المباراة
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