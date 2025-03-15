انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (2)-(2) برايتون.. تعثر جديد للسماوي

السبت، 15 مارس 2025 - 16:47

كتب : FilGoal

هدف عمر مرموش في شباك برايتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 86: خروج مرموش ونزول دي بروين

ق48: جوووول التعادل خوسانوف بالخطأ في مرماه

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين لهدف

ق 39: جوووووووووول مرموش والثاني

ق 20: جووووووووول التعادل إستوبينيان

ق 11: جووووول أول هالاند من ركلة جزاء

ق 9: مرموش يحصل على ركلة جزاء

ق 7: هدف أول من ميتوما ولكن غير محتسب بسبب لمسة يد

انطلاق المباراة

برايتون مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي مرموش
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