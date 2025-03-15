تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي ضد برايتون

السبت، 15 مارس 2025 - 15:59

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

عاد عمر مرموش للظهور في تشكيل فريقه مانشستر سيتي الأساسي من جديد في الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد برايتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

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المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: ريكو لويس – عبد القادر خوسانوف – روبن دياز – يوشكو جفارديول

الوسط: نيكو جونزاليس – إليكاي جوندوجان – سافينيو

الهجوم: عمر مرموش – إيرلينج هالاند – جيرمي دوكو

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة.

ويأتي برايتون في المركز السابع برصيد 46 نقطة.

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