تشكيل مانشستر سيتي – مرموش أساسي ضد برايتون
السبت، 15 مارس 2025 - 15:59
كتب : FilGoal
عاد عمر مرموش للظهور في تشكيل فريقه مانشستر سيتي الأساسي من جديد في الدوري الإنجليزي.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب مانشستر سيتي ضد برايتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: أورتيجا مورينو
الدفاع: ريكو لويس – عبد القادر خوسانوف – روبن دياز – يوشكو جفارديول
الوسط: نيكو جونزاليس – إليكاي جوندوجان – سافينيو
الهجوم: عمر مرموش – إيرلينج هالاند – جيرمي دوكو
ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة.
ويأتي برايتون في المركز السابع برصيد 46 نقطة.
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