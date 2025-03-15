الجابوني تانجي مبيامي حكما لمباراة ستلينبوش ضد الزمالك

السبت، 15 مارس 2025 - 14:34

كتب : FilGoal

الزمالك - مودرن سبورت

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتعيين الجابوني تانجي مبيامي حكما لمباراة الفريق ضد ستيلنبوش الجنوب إفريقي.

ويلتقي الزمالك مع ستيلبنوش على ملعب الفريق الجنوب إفريقي يوم 2 إبريل في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

Tanguy Patrice Mebiame from Gabon has been appointed as referee for the CAF Champions League game between ES Tunis and Al Hilal on Saturday. 🚨🇬🇦 #CAFCLwithMicky #TotalEnergiesCAFCL

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الأهلي يهزم الزمالك في أولى جولات نهائي دوري السيدات كرة سلة – انتصار الزمالك والاتحاد والأهلي في الجولة التاسعة من الدوري بتواجد تقنية الفيديو.. الغندور حكما لمباراة الزمالك ضد سموحة في كأس مصر الزمالك يعلن تجديد عقد عمر جابر حتى 2027

ويعاون مبيامي في المباراة كل من الجابونيان بوريس مارليز وجوناثان أهونتو، بينما يتواجد الكاميروني جانوت فرانك كحكم رابع.

ويتواجد الكاميروتي بيير جيسلات أتشو على تقنية الفيديو وتعاونه الرواندية سليمة موكسانجا.

ولم يسبق لمبيامي إدارة أي مباراة للزمالك من قبل ولكنه أدار مباراتين للأهلي كانتا ضد استاد أبيدجان وميدياما وفاز بكلاهما.

كما سبق له إدارة مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا في عام 2023.

وكان الزمالك قد تأهل لربع النهائي بعد تصدر مجموعته.

الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية
نرشح لكم
تغيير طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال السوداني الصومالي عمر أرتان حكما لمباراة بيراميدز والجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا تقرير: الترجي يقرر إقالة ريجيكامب.. وأبرز المرشحين لخلافته في الجول يكشف حكام مباراتي الأهلي ضد الهلال في أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - تحديد موعد مباراتي الأهلي والهلال في ربع النهائي قائمة المغرب - الركراكي يستدعي القوة الضاربة.. وغياب محترفي الدوري المصري اختيار وحيد.. حسام عزب يمثل التحكيم المصري في أمم إفريقيا للناشئين منافس الأهلي - الهلال السوداني يكشف تفاصيل إصابة الثنائي الأجنبي
أخر الأخبار
نوتينجهام يؤمن المركز الثالث بربعاية ضد إبسويتش في غياب سام مرسي 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني – فياريال ضد ريال مدريد 14 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد – فينيسيوس على مقاعد البدلاء أمام فياريال 20 دقيقة | الدوري الإسباني
قذيفة مرموش لم تكن كافية للفوز.. عمر يُسجل ومانشستر سيتي يتعادل مع براتيون 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة منتخب مصر – استبعاد إمام عاشور وانضمام البلعوطي لأول مرة 51 دقيقة | منتخب مصر
الرابع في الدوري الإنجليزي.. قذيفة مرموش تمزق شباك برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة ساعة | الدوري المصري
انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (2)-(2) برايتون.. تعثر جديد للسماوي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة