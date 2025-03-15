الجابوني تانجي مبيامي حكما لمباراة ستلينبوش ضد الزمالك

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتعيين الجابوني تانجي مبيامي حكما لمباراة الفريق ضد ستيلنبوش الجنوب إفريقي.

ويلتقي الزمالك مع ستيلبنوش على ملعب الفريق الجنوب إفريقي يوم 2 إبريل في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعاون مبيامي في المباراة كل من الجابونيان بوريس مارليز وجوناثان أهونتو، بينما يتواجد الكاميروني جانوت فرانك كحكم رابع.

ويتواجد الكاميروتي بيير جيسلات أتشو على تقنية الفيديو وتعاونه الرواندية سليمة موكسانجا.

ولم يسبق لمبيامي إدارة أي مباراة للزمالك من قبل ولكنه أدار مباراتين للأهلي كانتا ضد استاد أبيدجان وميدياما وفاز بكلاهما.

كما سبق له إدارة مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا في عام 2023.

وكان الزمالك قد تأهل لربع النهائي بعد تصدر مجموعته.