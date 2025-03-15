سوبوسلاي: سأحاول الوصول لأرقام محمد صلاح ومكانته خلال عامين

السبت، 15 مارس 2025 - 13:52

كتب : FilGoal

دومينيك سوبوسلاي - ليفربول

حصل دومينيك سوبوسلاي على جائزة لاعب شهر فبراير في فريق ليفربول.

اللاعب المجري حصل على الجائزة لأول مرة خلال الموسم الحالي.

وقال سوبوسلاي عبر موقع ليفربول: "لقد كان شهرا مهما وكنا نعرف من البداية أننا سنخوض العديد من المباريات ويجب أن نحقق أكبر استفادة منها، كانت هذه خطتنا وكنا نعرف ما يجب علينا فعله والآن علينا فقط الاستمرار".

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وواصل "أعتقد أن مباراة مانشستر سيتي كانت رائعة منا كفريق وكانت ربما الأفضل في الشهر".

وتابع "بالنسبة لي إعطاء تمريرة حاسمة أو تسجيل هدف ينبهر الناس بذلك بينما عندما يفعل محمد صلاح ذلك يكون الأمر عاديا، سأحاول الوصول لمكانته وأرقامه قريبا وربما يأخذ الأمر مني عامين لفعل ذلك".

لاعب الوسط سجل 3 أهداف خلال 7 مباريات بقميص ليفربول.

محمد صلاح هو أكثر من خصل على الجائزة في فريق ليفربول بالموسم الحالي برصيد 4 مرات.

دومينيك سوبوسلاي ليفربول محمد صلاح
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