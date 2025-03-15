الصومالي عمر أرتان حكما لمباراة بيراميدز والجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

السبت، 15 مارس 2025 - 13:03

كتب : أحمد الخولي

الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان

سيدير الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، مباراة بيراميدز والجيش الملكي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره الجيش الملكي في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 1 أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام نظيره نادي الجيش الملكي المغربي.

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ويدير المباراة الحكم الصومالي، عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيريوت المساعد الثاني، والتنزاني أحمد علي الحكم المساعد الرابع.

فيما سيتواجد على تقنية الفيديو، توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب إفريقيا.

ويراقب المباراة، جمال سالم من ليبيا، ومراقب الحكام ليم كي شونج من موريشيوس.

فيما حدد النادي المغربي، مدينة مكناس لاستضافة المواجهة بينهما في مباراة الإياب يوم 8 أبريل المقبل.

وتأهل بيراميدز إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف الترجي.

فيما تصدر الجيش الملكي مجموعته على حساب صنداونز بطل جنوب إفريقيا.

بيراميدز الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا
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