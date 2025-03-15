بتواجد تقنية الفيديو.. الغندور حكما لمباراة الزمالك ضد سموحة في كأس مصر

السبت، 15 مارس 2025 - 00:45

كتب : FilGoal

لحظة عودة أحمد الغندور لتقنية الفيديو في لقاء المصري ضد الزمالك

أعلن اتحاد الكرة أسماء حكام مباريات ربع نهائي كأس مصر 2024-25 بوجود تقنية الفيديو.

وتتواجد تقنية الفيديو في كأس مصر بدءا من ربع النهائي وفقا للائحة المسابقة بعد غيابها عن الأدوار السابقة.

ويدير أحمد الغندور مباراة الزمالك ضد سموحة، ويتواجد وائل فرحان على تقنية الفيديو.

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن تجديد عقد عمر جابر حتى 2027 قائمة سموحة - محمد سالم وأمادي في الهجوم ضد الزمالك كرة سلة - الزمالك يضم الأمريكي أنطوان سكوت الزمالك يقرر تنفيذ تصور ميدو لتطوير قطاع كرة القدم بالنادي

ويتواجد محمد سلامة كحكم لمباراة بيراميدز ضد إنبي ويتوجد محمد علاء هاشم كحكم فيديو.

وفي هيئة قناة السويس يدير طارق مجدي مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الجونة، ويتواجد محمد عادل كحكم تقنية الفيديو.

وأخيرا يدير محمد التابعي مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي، وعلى تقنية الفيديو مصطفى مدحت.

يذكر أن جميع المباريات ستبدأ في التاسعة والنصف مساء السبت.

وتواجدت تقنية الفيديو في بعض مباريات دور الـ 16 لكأس مصر ولم تتواجد في أخرى.

وسبق أن كشف مصدر من لجنة الحكام لـ FilGoal.com: "تبعا للائحة بطولة كأس مصر، والتي وقعت عليها جميع الأندية المشاركة في البطولة بالموسم الحالي، تتواجد تقنية الفيديو بداية من مواجهات الدور ربع النهائي".

وتابع "تواجد التقنية خلال مباراتي سموحة أمام زد، وسيراميكا ضد طلائع الجيش في دور الـ16 جاء عن طريق الخطأ".

وجاء جدول مباريات ربع النهائي كالآتي:

(1) سيراميكا كليوباترا × الجونة - الجمعة 14 مارس - استاد هيئة قناة السويس

(2) الزمالك × سموحة - السبت 15 مارس - استاد القاهرة

(3) بيراميدز × إنبي - السبت 15 مارس - استاد الدفاع الجوي

(4) غزل المحلة × البنك الأهلي - السبت 15 مارس - استاد غزل المحلة

أما مباريات نصف النهائي كالآتي:

الفائز من (3) × الفائز من (4) - الجمعة 28 مارس - ملعب الفريق الفائز من (3)

الفائز من (2) × الفائز من (1) - الجمعة 28 مارس - ملعب الفريق الفائز من (2)

* تقام جميع المباريات الساعة 9:30 مساء

ولم يتحدد موعد مباراة النهائي حتى الآن.

كأس مصر أحمد الغندور الزمالك سموحة تقنية الفيديو
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - ظهور رمضان وغياب ماييلي أمام إنبي في كأس مصر مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة مجدي عبد العاطي لـ في الجول: قررت الحصول على راحة ولكني تراجعت من أجل جمهور الاتحاد كأس مصر - غزل المحلة يستعيد قوته الضاربة أمام البنك الأهلي خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر ربع نهائي كأس مصر الزمالك يعلن تجديد عقد عمر جابر حتى 2027 مؤتمر بيسيرو: كنت أتمنى الفوز على الأهلي.. وغياب لاعبين عن مواجهة سموحة بيان - الإسماعيلي: الجماهير درع وسيف.. ولا خوف على النادي في ظل دعمكم
أخر الأخبار
قائمة الجزائر - قندوسي ينضم للخضر في تصفيات كأس العالم 3 ساعة | الوطن العربي
كرة طائرة - الأهلي يهزم الزمالك في أولى جولات نهائي دوري السيدات 3 ساعة | كرة طائرة
خبر في الجول - غياب فتوح وحمدي عن معسكر منتخب مصر 3 ساعة | منتخب مصر
كرة سلة – انتصار الزمالك والاتحاد والأهلي في الجولة التاسعة من الدوري 3 ساعة | كرة سلة
بتواجد تقنية الفيديو.. الغندور حكما لمباراة الزمالك ضد سموحة في كأس مصر 4 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري سيدات - الأهلي يتعثر بتعادل مع دجلة.. ومسار يبتعد في الصدارة 4 ساعة | رياضة نسائية
في الجول يكشف حكام مباراتي الأهلي ضد الهلال في أبطال إفريقيا 4 ساعة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - تحديد موعد مباراتي الأهلي والهلال في ربع النهائي 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة