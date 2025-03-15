بتواجد تقنية الفيديو.. الغندور حكما لمباراة الزمالك ضد سموحة في كأس مصر

أعلن اتحاد الكرة أسماء حكام مباريات ربع نهائي كأس مصر 2024-25 بوجود تقنية الفيديو.

وتتواجد تقنية الفيديو في كأس مصر بدءا من ربع النهائي وفقا للائحة المسابقة بعد غيابها عن الأدوار السابقة.

ويدير أحمد الغندور مباراة الزمالك ضد سموحة، ويتواجد وائل فرحان على تقنية الفيديو.

ويتواجد محمد سلامة كحكم لمباراة بيراميدز ضد إنبي ويتوجد محمد علاء هاشم كحكم فيديو.

وفي هيئة قناة السويس يدير طارق مجدي مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الجونة، ويتواجد محمد عادل كحكم تقنية الفيديو.

وأخيرا يدير محمد التابعي مباراة غزل المحلة ضد البنك الأهلي، وعلى تقنية الفيديو مصطفى مدحت.

يذكر أن جميع المباريات ستبدأ في التاسعة والنصف مساء السبت.

وتواجدت تقنية الفيديو في بعض مباريات دور الـ 16 لكأس مصر ولم تتواجد في أخرى.

وسبق أن كشف مصدر من لجنة الحكام لـ FilGoal.com: "تبعا للائحة بطولة كأس مصر، والتي وقعت عليها جميع الأندية المشاركة في البطولة بالموسم الحالي، تتواجد تقنية الفيديو بداية من مواجهات الدور ربع النهائي".

وتابع "تواجد التقنية خلال مباراتي سموحة أمام زد، وسيراميكا ضد طلائع الجيش في دور الـ16 جاء عن طريق الخطأ".

وجاء جدول مباريات ربع النهائي كالآتي:

(1) سيراميكا كليوباترا × الجونة - الجمعة 14 مارس - استاد هيئة قناة السويس

(2) الزمالك × سموحة - السبت 15 مارس - استاد القاهرة

(3) بيراميدز × إنبي - السبت 15 مارس - استاد الدفاع الجوي

(4) غزل المحلة × البنك الأهلي - السبت 15 مارس - استاد غزل المحلة

أما مباريات نصف النهائي كالآتي:

الفائز من (3) × الفائز من (4) - الجمعة 28 مارس - ملعب الفريق الفائز من (3)

الفائز من (2) × الفائز من (1) - الجمعة 28 مارس - ملعب الفريق الفائز من (2)

* تقام جميع المباريات الساعة 9:30 مساء

ولم يتحدد موعد مباراة النهائي حتى الآن.