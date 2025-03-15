الدوري المصري سيدات - الأهلي يتعثر بتعادل مع دجلة.. ومسار يبتعد في الصدارة

السبت، 15 مارس 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

الأهلي - وادي دجلة سيدات

انتهت مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب للدوري المصري سيدات 2024-25.

وفقد الأهلي نقطتين بالتعادل مع وادي دجلة بنتيجة 1-1.

وابتعد مسار حامل اللقب في الصدارة بالفوز 4-0 على البنك الأهلي.

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وانتصر الزمالك بصعوبة بنتيجة 3-2 على مودرن سبورت.

وفاز زد على المعادي واليخت بنتيجة 3-0، وأخيرا انتصر المقاولون العرب على بيراميدز بهدف دون مقابل.

وارتفع رصيد مسار لـ 55 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 52 واتسع الفارق لـ 3 نقاط.

فيما ظل وادي دجلة ثالثا برصيد 48 نقطة، والزمالك في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

وارتقى زد للمركز الخامس برصيد 35 متساويا مع البنك الأهلي ومودرن سبورت في نفس الرصيد.

ويأتي المقاولون العرب في المركز الثامن برصيد 26 نقطة، ثم بيراميدز تاسعا برصيد 19 نقطة وأخيرا المعادي واليخت برصيد 17 نقطة.

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