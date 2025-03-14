منتخب مصر للشباب - انتظام رباعي الأهلي.. وإذن لـ محمد عبد الله قبل لقاء زد

انتظم رباعي الأهلي في مران منتخب مصر للشباب مساء اليوم الجمعة.

وانضم الرباعي أحمد وحيد ومعاذ عطية ومحمود لبيب وإبراهيم عادل بعد حصوله على إذن من أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب. (طالع التفاصيل)

وحصل محمد عبد الله لاعب الأهلي على إذن من الجهاز الفني وسيتواجد في ودية المنتخب ضد زد في اللقاء الودي قبل السفر لقطر.

وكشف حمادة أنور المدير الإداري لمنتخب مصر أن اكتمال جميع العناصر سيتم يوم السبت عقب بانضمام لاعبي إنبي عقب مباراة بيراميدز في كأس مصر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب مع زد وديا غدا السبت وسيعلن بعدها القائمة النهائية المقرر سفرها لقطر لخوض البطولة الودية ضد قطر والإمارات وكرواتيا.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا للشباب والتي تبدأ في 26 أبريل المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي.

الدفاع: يوسف عبد الحفيظ - عبد الله بوستنجي - أحمد عابدين - محمد سمير - معاذ عطية - محمود لبيب - - سيف عصام - مهاب سامي - إبراهيم عادل - عبد العزيز سعيد - محمد جمال - بلال موسى - مؤمن شريف.

الوسط: أحمد خالد "كباكا" - محمد السيد- يوسف شلبي - أحمد وحيد - سوني شاربلس - عمر عبد المجيد - تيبو غابريال - محمد عبد الله - عمرو خالد "بيبو" - عمر خضر - أحمد أبو الفتح - عمرو أسامة - محمد عبد الناصر - محمد أشرف

الهجوم: مهند محمد - راغب عبد الهادي - أدهم علاء - محمد أحمد - كريم سعيد.

ويتوجه المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنه بقيادة أسامة نبيه إلى قطر، الأحد المقبل ، للمشاركة فى بطولة ودية هناك تضم منتخبات قطر وكرواتيا والإمارات خلال الفترة من 16 إلى 26 من الشهر الجاري.

وتستضيف كوت ديفوار كأس إفريقيا تحت 20 عاما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

ويبدأ المنتخب مبارياته الثلاث فى الدورة بمواجهة المنتخب القطرى يوم 19 ثم كرواتيا يوم 22، ويختتم مبارياته باللعب مع نظيره الإماراتى يوم 26 قبل العودة إلى القاهرة في اليوم التالي.