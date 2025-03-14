مصدر من منتخب الشباب لـ في الجول: لاعبو الأهلي غابوا عن المران بعد حصولهم على إذن.. وموعد انضمامهم

الجمعة، 14 مارس 2025 - 16:43

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما

كشف مصدر من منتخب مصر للشباب سبب غايب لاعبي الأهلي عن الانتظام في مران اليوم الصباحي.

وانطلق اليوم معسكر منتخب مصر تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه تحضيرا لمنافسات كأس إفريقيا للشباب.

وقال مصدر من منتخب الشباب لـ FilGoal.com:"لاعبو الأهلي غابوا عن مران اليوم الصباحي بعد حصولهم على إذن من الجهاز الفني وسيتواجدوا بشكل طبيعي خلال المران المسائي".

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وغاب خماسي الأهلي: إبراهيم عادل ومعاذ عطية ومحمود لبيب ومحمد عبد الله وأحمد وحيد عن معسكر منتخب الشباب، الذي انطلق صباح الجمعة.

وكان محمد ثابت مسؤول الإعلام والمتحدث باسم شؤون كرة القدم في الأهلي قد قال في وقت سابق عبر قناة ناديه: "النادي الأهلي لم ولن يتوانى عن دعم المنتخبات المختلفة، ومن المستحيل رفض النادي إرسال لاعبيه للمعسكرات، فأحد أهم تمسك الأهلي بقراره هو لمصلحة الكرة المصرية، وليس المصلحة الشخصية".

ويستعد منتخب مصر تحت 20 عاما لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشباب.

ويتوجه المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنه بقيادة أسامة نبيه إلى قطر، الأحد المقبل ، للمشاركة فى بطولة ودية هناك تضم منتخبات قطر وكرواتيا والإمارات خلال الفترة من 16 إلى 26 من الشهر الجاري.

وتستضيف كوت ديفوار كأس إفريقيا تحت 20 عاما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

ويبدأ المنتخب مبارياته الثلاث فى الدورة بمواجهة المنتخب القطرى يوم 19 ثم كرواتيا يوم 22، ويختتم مبارياته باللعب مع نظيره الإماراتى يوم 26 قبل العودة إلى القاهرة في اليوم التالي.

منتخب مصر للشباب أسامة نبيه
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