مجدي عبد العاطي لـ في الجول: قررت الحصول على راحة ولكني تراجعت من أجل جمهور الاتحاد

كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري عن قبوله المهمة رغم قراره السابق بالحصول على راحة حتى نهاية الموسم.

ورحل عبد العاطي عن تدريب نادي زد، ليتولى تدريب الاتحاد خلفا لطلعت يوسف.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق إتمام عبد العاطي لاتفاقه مع مسؤولي زعيم الثغر لتولي المهمة. (طالع التفاصيل)

وقال مجدي عبد العاطي : "قررت الحصول على راحة حتى نهاية الموسم بعد تجربة زد، ولكني علاقتي الجيدة مع جمهور الاتحاد منذ أن عملت في الجهاز المعاون لمختار مختار واستقبالهم الرائع لي حتى بعد رحيلي عن الفريق جعلني أقبل المهمة".

وأضاف "الفريق لديه قوام جيد من اللاعبين ومجلس إدارة النادي يوفر جميع السبل من اجل تخطي هذه المرحلة الصعبة".

وشدد "لعب 5 مباريات خارج ملعبنا بنظام الدوري الحالي يصعب من المهمة، لكننا سنعمل على رفع معدل اللياقة البدنية بجانب النواحي الفنية".

وأتم "مباريات كاس الرابطة تجربة جيدة للوقف على مستوى الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري، وعقدي يمتد لموسم ونصف مع الفريق".

وسيبدأ عبد العاطي مشواره بمواجهة حرس الحدود في كأس الرابطة المصرية يوم الأحد 23 مارس المقبل على استاد الإسكندرية.

ورحل عبد العاطي عن تدريب زد بعد نهاية المرحلة الأولى من الموسم الحالي للدوري المصري.

ولن تكون تلك التجربة الأولى له مع الاتحاد إذ عمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لمختار مختار الذي قاد زعيم الثغر في 49 مباراة بين 2016 وحتى 2017.

وتولى عبد العاطي تدريب الفريق خلفا لطلعت يوسف الذي تقدم باستقالته عقب الخسارة من الجونة 2-0 في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وأصبح عبد العاطي ثالث مدرب يتولى تدريب زعيم الثغر هذا الموسم بعدما بدأ مع نيكوديموس بابافسيليو ثم طلعت يوسف.