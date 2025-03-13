خبر في الجول - التجربة الثانية مع زعيم الثغر.. عبد العاطي يتمم اتفاقه لتدريب الاتحاد

الخميس، 13 مارس 2025 - 23:57

كتب : عمرو نبيل

إنبي - زد - مجدي عبد العاطي

أتم مجدي عبد العاطي اتفاقه لتدريب الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم خلفا لـ طلعت يوسف، حسبما علم FilGoal.com.

أعلن الاتحاد السكندري أمس الأربعاء تقدم طلعت يوسف باستقالته من تدريب الفريق.

وسيبدأ عبد العاطي مهمته مع زعيم الثغر بدءا من منافسات كأس الرابطة المصرية.

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ويستعد الاتحاد لمواجهة حرس الحدود في الجولة الثانية من المسابقة يوم 23 مارس الجاري.

ورحل عبد العاطي عن تدريب زد بعد نهاية المرحلة الأولى من الموسم الحالي للدوري المصري.

وقاد عبد العاطي زد فريق زد في 60 مباراة منذ أن قاده للتأهل من الدرجة الثانية، فاز في 22 وخسر 17 وتعادل في 21 كما وصل لنهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخ الفريق.

وسبق لعبد العاطي تولي تدريب فرق أسوان وفاركو وزد.

ولن تكون تلك التجربة الأولى له مع الاتحاد إذ عمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لمختار مختار الذي قاد زعيم الثغر في 49 مباراة بين 2016 وحتى 2017.

وتولى طلعت يوسف تدريب الاتحاد السكندري في 10 مباريات في الدوري هذا الموسم، فاز مرتين وتعادل 3 مرات، وخسر في 5 مباريات.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بمجموعة الهبوط برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن زد صاحب متصدر المجموعة.

الاتحاد السكندري الدوري المصري زد مجدي عبد العاطي
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