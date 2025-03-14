تشكيل النصر - رونالدو وماني يقودان الهجوم أمام الخلود.. وديانج أساسي

يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم نادي النصر خلال مواجهة الخلود.

ويلعب النصر أمام الخلود بعد قليل ضمن الجولة من منافسات الدوري السعودي.

ويتواجد المالي أليو ديانج المعار من الأهلي غلى الخلود في التشكيل الأساسي لفريقه أمام النصر.

وجاء تشكيل النصر كالآتي:

المرمى: بينتو

الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – محمد آل فتيل – ماجد قشيش

الوسط: علي الحسن – ماسيلو بروزوفيتش – أنجيلو جابرييل

الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو - أيمن يحيى.