كأس مصر - غزل المحلة يستعيد قوته الضاربة أمام البنك الأهلي

يستعيد غزل المحلة قوته الضاربة خلال مواجهة البنك الأهلي المرتقبة بعودة رباعي الفريق.

ويلعب غزل المحلة ضد البنك الأهلي مساء السبت ضمن ربع نهائي كاس مصر.

ويستعيد غزل المحلة خدمات الرباعي: محمد علي بن حموده، عبده يحيى، خالد الإخميمي، وعامر عامر، وذلك في المواجهة المرتقبة أمام البنك الأهلي.

وكان الثلاثي بن حموده، عبده يحيى، وعامر قد غابوا عن مباراة الفريق الأخيرة أمام زد بسبب الإيقاف.

فيما يعود خالد الإخميمي للمشاركة لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مودرن سبورت.

وضمنت أندية: الزمالك وسموحة وبيراميدز وإنبي والجونة وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة والبنك الأهلي، تواجدها في ربع النهائي.

ويلعب الزمالك أمام سموحة، وبيراميدز ضد إنبي.

فيما يلعب غزل المحلة أمام البنك الأهلي، ويواجه الجونة نظيره سيراميكا كليوباترا.

ويحمل نادي بيراميدز لقب النسخة الماضية من كأس مصر بعد فوزه على زد 1-0 في المباراة النهائية.