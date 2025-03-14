محمد صلاح: أتصل بأمي قبل كل مباراة.. وآمل الاحتفال مع لقب الدوري بهذه الطريقة

الجمعة، 14 مارس 2025 - 19:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يحرص محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول على الاتصال بوالدته قبل كل مباراة يخوضها.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

كما كشف عن الطريقة التي يتمنى الاحتفال بها حال تتويج فريقه بلقب الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح عبر سكاي سبورتس: "أتصل بأمي قبل كل مباراة، وهذا ما أفعله منذ بداية مسيرتي. تدعو لي وتتمنى لي التوفيق".

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت اليوم الجمعة تتويج صلاح رسميا بجائزة لاعب شهر فبراير.

وتفوق صلاح على الخماسي دومينيك سوبوسلاي (ليفربول)، وجان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، وبيتو (إيفرتون)، ويانكوبا مينته (برايتون)، ودجيد سبينس (توتنام).

وعادل محمد صلاح الرقم التاريخي المسجل باسم سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي السابق، وهاري كين مهاجم توتنام السابق كأكثر لاعبي المسابقة فوزا بالجائزة 7 مرات.

كما تعد تلك المرة الثانية التي يفوز بها صلاح بجائزة لاعب الشهر هذا الموسم، بعدما حققها في نوفمبر الماضي.

ويحتاج صلاح للفوز بالجائزة مرة وحيدة جديدة هذا الموسم ليكسر رقمي أجويرو وكين، وكذلك يعادل رقمه الأفضل في موسم 2017 - 2018 حين توج بالجائزة 3 مرات ونجح في الفوز بلاعب الموسم وقتها.

وجمع صلاح بين جائزتي لاعب الشهر بعد فوزه قبل أيام بجائزة رابطة المحترفين عن شهر فبراير.

ويقود صلاح ليفربول لتصدر مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

ويحتاج ليفربول للفوز بـ5 مباريات قادمة للتتويج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يوم الأحد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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