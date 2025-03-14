عادل جوارديولا.. مويس مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي في ذكرى تعيينه

فاز ديفيد مويس المدير الفني لإيفرتون بجائزة مدرب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي.

وحقق مويس الجائزة لأول مرة منذ مارس 2013 ليعادل رقم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي كثالث أكثر مدرب فاز بالجائزة 11 مرة.

ويسبقهما السير أليكس فيرجسون 27 مرة، وأرسن فينجر 15 مرة.

وحقق مويس الجائزة لأول مرة منذ مارس 2013 حين كان في الأشهر الأخيرة من فترته الأولى مع إيفرتون.

وتولى مويس تدريب إيفرتون خلال الفترة من 2002 حتى 2013، قبل أن يتولى تدريب إيفرتون مجددا هذا الموسم لفترة ثانية.

وفاز مويس بالجائزة للمرة الـ11 بعد 23 عاما بالضبط من يوم تعيينه مديرا فنيا للنادي عام 2002.

ونجح مويس صاحب الـ61 عاما في قيادة إيفرتون في شهر فبراير بلا هزيمة لينهي الشهر بفارق 15 نقطة عن منطقة الهبوط.

ونجح إيفرتون في الفوز 4-0 على ليستر سيتي، ثم تعادل 2-2 في ديربي ميرسيسايد ضد ليفربول متصدر الدوري قبل أن يتغلب على كريستال بالاس 2-1 في سيلهيرست بارك.

وتعادل بعدها 2-2 على أرضه أمام مانشستر يونايتد، و1-1 مع برينتفورد.

وقال مويس عبر الموقع الرسمي لإيفرتون بعد الفوز بالجائزة: "اللاعبون كانوا رائعون، وأنا سعيدٌ جدًا لأن أسماء المرشحين للجائزة مدربون ومديرون فنيون رائعون."

وفاز مويس بالجائزة متفوقا على أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، وأنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام هوتسبير، وماركو سيلفا مدرب فولام، وأرني سلوت مدرب ليفربول، بعد دمج أصوات الجمهور مع أصوات لجنة من الخبراء.