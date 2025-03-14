مؤتمر سلوت: أريد استمرار فان دايك.. وجونز قد يلعب ظهير أيمن أمام نيوكاسل

الجمعة، 14 مارس 2025 - 15:28

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول غياب ترنت ألكسندر أرنولد عن مواجهة نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويلتقي ليفربول أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي.

وأوضح سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ترنت ألكسندر أرنولد غير متاح في النهائي نتيجة الإصابة، ولم يتم تقييم حالته بعد، ولكن نتوقع عودته في نهاية الموسم".

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وتمسك سلوت بإمكانية مشاركة إبراهيما كوناتي مدافع الفريق أمام نيوكاسل: "أتوقع أن يتدرب معنا اليوم، دعونا نرى حالته، لم نتدرب أمس كنا في يوم راحة، واليوم الذي سبقه كان للتعافي".

وتعرض الثنائي أرنولد وكوناتي للإصابة في مواجهة باريس سان جيرمان بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وعن أزمة الظهير الأيسر في ظل غياب كونور برادلي أيضا وإمكانية مشاركة واتارا إندو أو كوانساه في هذا المركز، رد سلوت: "كورتيس جونز يمكنه اللعب في هذا المركز، ويمكن أيضا الاستعانة بظهير أيسر، وهو ما يفعله نيوكاسل حاليا ولكن على الجانب الآخر".

ويلعب ليفرمنتو ظهير أيمن نيوكاسل في مركز الظهير الأيسر مع الفريق لسد النقص في هذا المركز.

وعن مستقبل لاعبي ليفربول المنتهية عقودهم، قال مدرب الريدز: "لا أحد يعرف ما سيحدث، لكن ما أعرفه هو أنني أريد استمرار فيرجيل فان دايك العام المقبل".

وعن الجاهزية الفنية للاعبيه، أوضح سلوت: "في هذه الفترة من الموسم يكاد يكون مستحيل أن يكون جميع اللاعبين في حالة بدنية جيد".

وأتم "لدينا إصابتين أو ثلاث، وهذا الحد الأدنى المتوقع بعد 4 أشهر من اللعب المتواصل".

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