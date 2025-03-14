عادل رقمي أجويرو وكين.. صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 14 مارس 2025 - 13:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - باريس سان جيرمان

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تتويج صلاح رسميا بجائزة لاعب شهر فبراير.

وشارك الدولي المصري في 6 مباريات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 خلال الشهر الماضي.

وتفوق صلاح على الخماسي دومينيك سوبوسلاي (ليفربول)، وجان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، وبيتو (إيفرتون)، ويانكوبا مينته (برايتون)، ودجيد سبينس (توتنام).

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وعادل محمد صلاح الرقم التاريخي المسجل باسم سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي السابق، وهاري كين مهاجم توتنام السابق كأكثر لاعبي المسابقة فوزا بالجائزة 7 مرات.

كما تعد تلك المرة الثانية التي يفوز بها صلاح بجائزة لاعب الشهر هذا الموسم، بعدما حققها في نوفمبر الماضي.

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ويحتاج صلاح للفوز بالجائزة مرة وحيدة جديدة هذا الموسم ليكسر رقمي أجويرو وكين، وكذلك يعادل رقمه الأفضل في موسم 2017 - 2018 حين توج بالجائزة 3 مرات ونجح في الفوز بلاعب الموسم وقتها.

وجمع صلاح بين جائزتي لاعب الشهر بعد فوزه قبل أيام بجائزة رابطة المحترفين عن شهر فبراير.

ويقود صلاح ليفربول لتصدر مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة.

ويحتاج ليفربول للفوز بـ5 مباريات قادمة للتتويج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يوم الأحد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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