تقارير: تشيلسي يضم موهبة سبورتنج لشبونة حتى 2033

كشف موقع ذا أثلتيك عن توصل تشيلسي لاتفاق مع سبورتنج لشبونة لضم الجناح البرتغالي الشاب جيوفاني كويندا.

البرتغالي الشاب صاحب أصول من غينيا بيساو ويبلغ من العمر 17 عاما خاض هذا الموسم 25 مباراة في الدوري البرتغالي سجل هدف وصنع 5، وكذلك شارك في 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا صنع خلالهم هدفا وحيدا.

وأوضح ذا أثلتيك أن كويندا سينضم إلى تشيلسي في صيف 2026 بعقد يمتد لـ7 سنوات حتى 2033 مع خيار التمديد لمدة 12 شهرا.

وأشار الموقع إلى أن الصفقة ستتراوح بين 45 و50 مليون يورو.

وكان مانشستر يونايتد منافسا قويا لتشيلسي لضم الموهبة البرتغالية الشابة.

وكان يرغب يونايتد في ضم اللاعب خلال انتقالات يناير، إلا أن تشيلسي أتم الاتفاق ليستمر اللاعب في صفوف سبورتنج لشبونة حتى نهاية الموسم المقبل.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات أن كويندا أجرى الفحص الطبي بالفعل بعد جولة سرية من مسؤولي البلوز.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة.

ويستعد تشيلسي لقمة الجولة المقبلة أمام أرسنال يوم الأحد في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.