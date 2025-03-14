كما كشف في الجول - مجدي عبد العاطي مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري

الجمعة، 14 مارس 2025 - 01:04

كتب : هاني العوضي عمرو نبيل

مجدي عبد العاطي - الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين مجدي عبد العاطي مديرا فنيا للفريق.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق إتمام عبد العاطي لاتفاقه مع مسؤولي زعيم الثغر لتولي المهمة. (طالع التفاصيل)

ووقع عبد العاطي على عقود تدريب الاتحاد لمدة موسم ونصف.

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وسيبدأ مشواره بمواجهة حرس الحدود في كأس الرابطة المصرية يوم الأحد 23 مارس المقبل على استاد الإسكندرية.

ورحل عبد العاطي عن تدريب زد بعد نهاية المرحلة الأولى من الموسم الحالي للدوري المصري.

وتولى عبد العاطي تدريب الفريق خلفا لطلعت يوسف الذي تقدم باستقالته عقب الخسارة من الجونة 2-0 في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

وأصبح عبد العاطي ثالث مدرب يتولى تدريب زعيم الثغر هذا الموسم بعدما بدأ مع نيكوديموس بابافسيليو ثم طلعت يوسف.

وقاد عبد العاطي زد فريق زد في 60 مباراة منذ أن قاده للتأهل من الدرجة الثانية، فاز في 22 وخسر 17 وتعادل في 21 كما وصل لنهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخ الفريق.

وسبق لعبد العاطي تولي تدريب فرق أسوان وفاركو وزد.

ولن تكون تلك التجربة الأولى له مع الاتحاد إذ عمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لمختار مختار الذي قاد زعيم الثغر في 49 مباراة بين 2016 وحتى 2017.

وتولى طلعت يوسف تدريب الاتحاد السكندري في 10 مباريات في الدوري هذا الموسم، فاز مرتين وتعادل 3 مرات، وخسر في 5 مباريات.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بمجموعة الهبوط برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن زد صاحب متصدر المجموعة.

مجدي عبد العاطي الاتحاد الدوري المصري
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