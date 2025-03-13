انتهت في الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (4)-(1) ريال سوسييداد

يلتقي مانشستر يونايتد مع ريال سوسييداد في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

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ق 91 جووووول ديوجو دالوت يسجل الرابع بعد تمريرة من هويلوند

ق 87 جوووو برونو يسجل الثالث بعد تمريرة من جارناتشو

ق 85 تسلل.. لا ركلة جزاء

ق 84 ركلة جزاء ثالثة ليونايتد ورابعة في المباراة.. المراجعة تتم الآن

ق 50 جووووول برونو يسجل من ركلة جزاء مجددا.. 2-1 ليونايتد

ق 48 ركلة جزاء ليونايتد؟ المراجعة تتم الآن

استراحة

ق 16 جووووول التعادل من ركلة جزاء يسجلها برونو فيرنانديز

ق 10 جووووووول ميكيل أويارزابال يسجل الركلة على يسار أونانا

ق 9 ركلة جزاء لسوسييداد

ق 8 الحكم يذهب لمراجعة الشاشة

ق 7 تقنية الفيديو تراجع ركلة جزاء محتملة لسوسييداد.. بسبب تدخل من ماتيس دي ليخت

بداية المباراة