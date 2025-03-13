انتهت في الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (4)-(1) ريال سوسييداد
الخميس، 13 مارس 2025 - 21:59
كتب : FilGoal
يلتقي مانشستر يونايتد مع ريال سوسييداد في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.
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ق 91 جووووول ديوجو دالوت يسجل الرابع بعد تمريرة من هويلوند
ق 87 جوووو برونو يسجل الثالث بعد تمريرة من جارناتشو
ق 85 تسلل.. لا ركلة جزاء
ق 84 ركلة جزاء ثالثة ليونايتد ورابعة في المباراة.. المراجعة تتم الآن
ق 50 جووووول برونو يسجل من ركلة جزاء مجددا.. 2-1 ليونايتد
ق 48 ركلة جزاء ليونايتد؟ المراجعة تتم الآن
استراحة
ق 16 جووووول التعادل من ركلة جزاء يسجلها برونو فيرنانديز
ق 10 جووووووول ميكيل أويارزابال يسجل الركلة على يسار أونانا
ق 9 ركلة جزاء لسوسييداد
ق 8 الحكم يذهب لمراجعة الشاشة
ق 7 تقنية الفيديو تراجع ركلة جزاء محتملة لسوسييداد.. بسبب تدخل من ماتيس دي ليخت
بداية المباراة
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