منافس الأهلي - الهلال السوداني يكشف تفاصيل إصابة الثنائي الأجنبي

أعلن نادي الهلال السوداني تفاصيل إصابة ثنائي الفريق الأجنبي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف الهلال عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عن إصابة السنغالي إيمي تندينج بالتواء في الكاحل وحاجته للراحة لمدة 10 أيام.

كما أعلن عن إصابة الجناح المالي أداما كوليبالي على مستوى عضلات أسفل البطن والحوض.

وسيخضع كوليبالي لجلسات علاج وتأهيل، على أن يراقب الطاقم الطبي لنادي الهلال مدى استجابته للعلاج خلال المرحلة القادمة، ومن ثم تحديد فترة غيابه.

ويشارك الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني نظرا لتوقف المنافسات المحلية في السودان بسبب الأحداث السياسية.

ويستعد الهلال للقاء الأهلي بداية شهر أبريل المقبل لحساب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض نادي الهلال السوداني معسكرا مغلقا في تونس حتى موعد مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الهلال السوداني ضيفا على الأهلي يوم 1 أبريل في ذهاب ربع النهائي على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع.

ويقام لقاء الإياب في موريتانيا بعد أن رفض كاف استضافة المباراة على ملعب شهداء بنينا في ليبيا بسبب البث التليفزيوني.