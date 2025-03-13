انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (2)-(1) الرياض.. انتصار في الوقت القاتل
الخميس، 13 مارس 2025 - 20:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد الرياض بالدوري السعودي.
ويلعب اتحاد جدة بعد قليل أمام الرياض ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
ويقود الفرنسي كريم بنزيمة هجوم اتحاد جدة أمام الرياض، فيما يغيب الثنائي، البرازيلي فابينيو والفرنسي نجولو كانتي عن صفوف الفريق.
لمتابعة مباراة اتحاد جدة أمام الرياض دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
ق90+11 صالح الشهري يسجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد من ركلة جزاء
ق81 جووول التعادل عن طريق العراقي إبراهيم بايش لاعب الرياض
ق60 دانيلو بيريرا مدافع اتحاد جدة يمنع هدف مؤكد بعد استلام مهاجم الرياض الكرة داخل منطقة الجزاء.
ق55 موسى ديابي يسجل الهدف الأول لنادي اتحاد جدة في شباك الرياض مستغلا تمريرة عبد الرحمن العبود.
هددددددف⚽!
الأول للاتحاد.. ديابي يفتتح التسجيل🔥⚽
الاتحاد 1 × 0 الرياض#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الرياض | #SSC#جولة_يوم_العلم pic.twitter.com/fvue6N6nGH— SSC (@ssc_sports) March 13, 2025
بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
ق44 انطلاقة سريعة من محمد كوناتي مهاجم الرياض من الجهة اليسرى وعرضية خطيرة يبعدها دفاع الاتحاد
ق30 تسديدة قوية من ستيفن بيرجوين مهاجم الاتحاد يتصدى لها حارس مرمى الرياض
ق24 ضربة رأسية من بيرنارد مينساه لاعب الرياض تمر أعلى مرمى اتحاد جدة
ق9 تسديدة قوية من كريم بنزيمة تمر بجوار مرمى الرياض بقليل
انطلاق المباراة