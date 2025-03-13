تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة يقود الهجوم أمام الرياض.. وديابي أساسي
الخميس، 13 مارس 2025 - 20:46
كتب : FilGoal
يقود المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة تشكيل اتحاد جدة الأساسي خلال مواجهة الرياض بالدوري السعودي.
ويلعب اتحاد جدة بعد قليل أمام الرياض ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
ويغيب الثنائي، البرازيلي فابينيو والفرنسي نجولو كانتي عن صفوف اتحاد جدة امام الرياض.
ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 58، فيما يتواجد الرياض في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.
وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الرياض كالتالي:
حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش
خط الدفاع: سعد الموسى – دانيلو بيريرا – حسن كادش
خط الوسط:ميتاي – عوض الناشري – حسام عوار - مهند الشنقيطي
خط الهجوم: موسى ديابي – كريم بنزيمة - ستيفن بيرخفايان.
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