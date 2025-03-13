صلاح: أشعر بالحماس قبل خوض نهائي كأس الرابطة.. وأدرك أهمية التتويج بالألقاب

يشعر محمد صلاح نجم ليفربول بحماس كيبر قبل خوض نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الأحد المقبل.

ويصطدم ليفربول بمنافسه نيوكاسل يونايتد على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الرابطة.

وقال صلاح عبر حساب كأس رابطة المحترفين على إكس: "إنها ليست مجرد مباراة عادية. من الرائع اللعب في النهائي والفوز بالألقاب، وإدراك أهمية الفوز بها".

وأضاف قائد منتخب مصر "أشعر بالحماس قبل هذه المباريات الكبيرة".

في حالة الفوز على نيوكاسل في النهائي سيكون اللقب التاسع لمحمد صلاح مع ليفربول خلال 8 مواسم.

واللقب الثالث في كأس رابطة المحترفين.

من جهته قال زميله دومينيك سوبوسلاي عن النهائي "نحن مستعدون للقتال في نهائي كأس الرابطة".

وأكمل المجري "لا أحد يعلم من سيلعب، ولكن لا يهم من يلعب في خط الوسط، الجميع مستعد للقتال، والجميع مستعد لتقديم كل ما لديه من أجل الفريق".

وتوج صلاح من قبل بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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