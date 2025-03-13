استدعاء لاعب زد لقائمة موريتانيا في توقف مارس

الخميس، 13 مارس 2025 - 16:07

كتب : FilGoal

هدف معط ماجاسا - زد - غزل المحلة

استدعى أريتز لوبيز جاراي المدير الفني لمنتخب موريتانيا لاعبا من الدوري المصري لقائمة منتخب بلاده.

وضمت القائمة معط مجاسا لاعب وسط زد اف سي.

ولم يخض مجاسا أي مباراة دولية مع منتخب موريتانيا من قبل.

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ولعب مجاسا هذا الموسم 15 مباراة في الدوري، سجل هدفا وحيدا وصنع آخر، فيما لعب مباراة في كأس مصر.

وينافس زد في مجموعة الهبوط بعدما حل في المركز العاشر.

ونجح زد في الفوز بأول مبارياته في مجموعة الهبوط على حساب غزل المحلة بثلاثية نظيفة.

ويستعد منتخب موريتانيا لمواجهتي توجو والكونغو الديمقراطية يومي 22، و25 مارس الجاري في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل المنتخب الموريتاني المركز السادس والأخير في المجموعة الثانية بنقطة وحيدة من 4 مباريات.

ولم ينجح منتخب موريتانيا في التأهل لكأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب نهاية العام الجاري بعدما حل ثالثا في التصفيات خلف مصر وبوتسوانا.

موريتانيا معط مجاسا زد
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