نقل مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس عاصمة مصر إلى استاد السلام

الخميس، 13 مارس 2025 - 15:52

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - أفشة

قررت رابطة الأندية نقل مباراتين من منافسات كأس عاصمة مصر -كأس الرابطة- بدلا من إقامتها على استاد القاهرة.

وكان من المقرر أن يستضيف استاد القاهرة مواجهة الأهلي ضد إنبي يوم 20 مارس الجاري ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وكشفت الرابطة عن نقل المباراة إلى استاد السلام لتقام في التاسعة والنصف مساء من نفس اليوم.

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كما تم نقل مباراة مودرن سبورت أمام سموحة والمقرر لها يوم 22 من الشهر ذاته إلى استاد بتروسبورت.

ولم يحضر الأهلي مباراة الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري ليعتبر الأبيض فائزا بنتيجة 3-0 مع خصم 3 نقاط من الأحمر وفقا للائحة المسابقة المعلنة من رابطة الأندية.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.

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