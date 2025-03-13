الرياضية: فحوصات طبية على قلب ميتروفيتش.. وعودته بعد التوقف الدولي

الخميس، 13 مارس 2025 - 13:03

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن خضوع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال لفحوصات لمتابعة حالته الصحية للتعرف على مدى قدرته على المشاركة في المباريات.

ويستعد الهلال لمواجهة التعاون في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي يوم السبت المقبل.

وأوضحت الرياضية أن ميتروفيتش انتقل إلى المستشفى بسبب الإجهاد البدني بعد توصية الأطباء بالراحة التامة بعد تشخيص حالته بتسارع في نبضات القلب.

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وذكرت الصحيفة السعودية أن هناك صعوبة في مشاركة ميتروفيتش في الوقت الحالي وأن عودته ستكون بعد فترة التوقف الدولي.

وكانت الوكالة المسؤولة عن إدارة أعمال الصربي ميتروفيتش كشفت عن استئناف اللاعب التدريبات خلال الأربعة أيام المقبلة.

وأشارت إلى أن مشكلة القلب الخاصة باللاعب ليست كبيرة وغير مقلقة: "الأمور بسيطة والنتائج الخاصة بالفحوصات جاءت جيدة له وسيعود إلى مران الهلال خلال 3 أو 4 أيام".

وغاب ميتروفيتش عن مواجهة الهلال أمام باختاكور الأوزبكي الأسبوع الماضي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأهل الهلال لربع نهائي دوري الأبطال بعد تخطي باختاكور 4-1 في مجموع المباراتين.

ولعب ميتروفيتش بقميص الهلال 25 مباراة الموسم الجاري بواقع 14 مباراة في الدوري، و6 في أبطال آسيا، و3 في كأس الملك.

كما لعب مواجهتين في كأس السوبر السعودي، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، وصنع 3 أهداف في جميع المسابقات.

ميتروفيتش الدوري السعودي
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