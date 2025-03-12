مباشر الدوري المصري – فاركو (0)-(0) البنك الأهلي.. انطلاق المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فاركو ضد البنك الأهلي في الدوري المصري.

ويلعب فاركو ضد البنك في الجولة الأولى للمرحلة الثانية للدوري ضمن المجموعة الأولى التي تنافس على اللقب والمراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا في الموسم المقبل.

وتقام المباراة على ملعب حرس الحدود في المكس بالإسكندرية.

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انطلاق المباراة