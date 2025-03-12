الهلال الليبي يجدد عقد زوران مانولوفيتش حتى 2027

أعلن نادي الهلال الليبي تجديد عقد المدرب الصربي زوران مانولوفيتش.

ويتولى زوران تدريب نادي الهلال منذ يناير 2024 بعد رحيله عن تدريب الاتحاد السكندري.

وكشف الهلال عن تجديد عقد الصربي زوران مانولوفيتش حتى عام 2027.

ويتصدر نادي الهلال ترتيب المجموعة الثانية في جدول ترتيب الدوري الليبي برصيد 30.

زوران قاد تدريب الهلال خلال 13 مباراة، وفاز في 11 وخسر مرتين مع الفريق الليبي.

وسبق لزوران مانولوفيتش تدريب أندية: الاتحاد السكندري والوداد المغربي وأول أغسطس الأنجولي وشباب بلوزداد الجزائري.