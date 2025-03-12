تشكيل أرسنال - عودة بن وايت وميرينو يقود الهجوم ضد أيندهوفن

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال تشكيل فريقه في مواجهة أيندهوفن في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان على ملعب الإمارات في العاشرة مساءً، بعدما انتهى الذهاب في هولندا بفوز الجنرز 7-1.

وشهد التشكيل عودة بن وايت بعد تعافيه من الإصابة، وتواجد ميكيل ميرينو في الهجوم.

ودفع المدرب الإسباني بمجموعة من اللاعبين البدلاء أبرزهم أولكسندر زينتشيكنو وكيران تيريني.

وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت – ياكوب كيفيور – جابرييل ماجاليش – مايلز لويس سكيلي

الوسط: جورجينيو – أولكسندر زينتشيكنو – ديكلان رايس

الهجوم: رحيم سترلينج – ميكيل ميرينو - كيران تيريني

ويجلس على مقاعد البدلاء: نيتو – سيتفورت – ويليام ساليبا – توماس بارتي – مارتن أوديجارد – جابرييل مارتينيلي – يورين تميبر – لياندرو تروسار – ريكاردو كالافيوري – بوتلر أويديجي – إسماعيل كابيا – إيثان نوانيري

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ 🔙 White returns 🤝 Kiwior partners Gabriel ©️ Jorginho skippers the side Let's secure our spot in the quarter finals, Gunners 👊 — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2025

وانتصر أرسنال ذهابا بنتيجة 7-1 وأي نتيجة غير الخسارة بفارق 6 أهداف تعني تأهله للدور المقبل.

وسيلتقي أرسنال في الدور المقبل بعد حسم تأهله مع الفائز من مباراة ريال مدريد ضد أتيليكو مدريد في ربع النهائي.