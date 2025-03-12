رياض محرز: نستهدف التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 20:04

كتب : FilGoal

هدف رياض محرز - أهلي جدة أمام الريان القطري

أوضح الجزائري نجم أهلي جدة أن فريقه يستهدف التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل محرز الثنائية التي كرر بها أهلي جدة فوزه على الريان القطري ليطيح به من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة ويتأهل لربع النهائي.

وقال محرز في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "لعب الأدوار النهائية في جدة سيعطينا الأفضلية".

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وأضاف جناح مانشستر سيتي السابق "سنقدم كل ما نملك من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق اللقب".

وفاز أهلي جدة على الريان 2-0 ضمن إياب ثمن النهائي، بعدما فاز عليه بنتيجة 3-1 ذهابا.

وسجل الجزائري رياض محرز هدفي أهلي جدة في شباك الريان القطري في الدقيقتين (77 و 83).

وانضم أهلي جدة إلى الهلال والنصر، لتضمن 3 أندية سعودية تواجدها في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة الذي يقام بنظام التجمع في السعودية.

رياض محرز أهلي جدة دوري أبطال آسيا للنخبة
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