ديلي ميل: تأكد غياب ألكسندر أرنولد في نهائي كأس الرابطة

ذكرت جريدة ديلي ميل أن ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول سيغيب عن نهائي كأس الرابطة ضد نيوكاسل يونايتد بسبب الإصابة.

وأصيب ترينت خلال مواجهة باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أنه من المبكر تحديد مدة غياب ألكسندر أرنولد، لكن المؤشرات الأولية تُشير إلى أن الإصابة ليست سيئة للغاية كما توقع البعض الليلة الماضية.

وأضاف التقرير أن اللاعب سيغيب بنسبة 100% عن نهائي كأس الرابطة يوم الأحد، لكنه يأمل في اللعب مجددا هذا الموسم.

بعد نهائي كأس الرابطة سيتبقى لليفربول 10 مباريات في الدوري الإنجليزي يمكنه خلالهم حسم التتويج باللقب.

إصابة ترينت ألكسندر أرنولد وقبله إصابة كونور برادلي جعلت أرني سلوت يضطر للاعتماد على الشاب جاريل كونساه في مركز الظهير الأيمن فيما تبقى من مباراة سان جيرمان.

ومن المنتظر أن يلعب كونساه كظهير أيمن أمام نيوكاسل على ملعب ويمبلي الأحد المقبل.

وشارك ترينت في 39 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وسجل الدولي الإنجليزي 3 أهداف وصنع 7.