منتخب مصر للناشئين يبدأ معسكره استعدادا لأمم إفريقيا
الأربعاء، 12 مارس 2025 - 19:32
كتب : FilGoal
يدخل منتخب مصر للناشئين معسكرا مغلقا بداية من الخميس، وحتى موعد السفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها المقبلة.
ويستضيف المغرب النسخة المقبلة من أواخر شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبل.
ويبدأ منتخب الفراعنة الصغار معسكره بمركز المنتخبات الوطنية بقيادة أحمد الكاس.
وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الأمم الإفريقية دون 17 عاما.
وجاء ترتيب مباريات منتخب مصر للناشئين على النحو التالي:
ضد جنوب إفريقيا 31 مارس
ضد بوركينا فاسو 3 أبريل
ضد الكاميرون 6 أبريل
وتأهل الفراعنة الصغار إلى البطولة بعد فوزهم ببطولة شمال إفريقيا.
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