شكوك حول مشاركة كوليبالي مع الهلال أمام التعاون

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 19:26

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - الهلال - كريسيتانو رونالدو - النصر

تحوم الشكوك حول قدرة السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال على المشاركة ضد التعاون بسبب الإصابة.

ويحل الهلال ضيفا على نظيره التعاون ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي يوم السبت المقبل.

وذكرت جريدة اليوم السعودية أن كوليبالي سيخضع لفحوصات طبية يوم الخميس على موضع الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة باختاكور الأوزبكي مساء الثلاثاء

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وحسم الهلال الفوز برباعية نظيفة وتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان كوليبالي قد تعرض لشد بسيط في العضلة الخلفية بالفخذ الأيسر خلال اللقاء ليستبدله المدير الفني للهلال خورخي جيسوس بزميله خليفة الدوسري.

ويحتل فريق الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة بفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

فيما يحتل فريق التعاون المركز الثامن برصيد 34 نقطة بفارق نقطة عن الاتفاق صاحب المركز السابع.

الهلال كاليدو كوليبالي
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