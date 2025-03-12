نبيل عماد يجيب - من الأمهر بين زيزو وإمام عاشور

أوضح نبيل عماد لاعب وسط الزمالك أنه كان يتمنى انضمام المغربي أشرف بنشرقي للزمالك قبل الانضمام للأهلي.

وحل نبيل عماد ضيفا في برنامج رامز إيلون مصر عبر قناة MBC مصر يوم الأربعاء.

وقال عماد أثناء الحلقة: "أتعهد أنا نبيل عماد بعدم التعرض لرامز جلال وعمري ما أغلط في جمهور الأهلي".

وأضاف "زيزو طلب 80 مليون جنيه من أجل التجديد للزمالك، كم أطلب أنا؟ 50 مليون جنيه".

وأكمل "زيزو أغلى مني؟ بالطبع أغلى كثيرا، لأنه نجم مصر وإفريقيا".

وتابع لاعب وسط الزمالك "من الأمهر.. زيزو أم إمام عاشور؟ زيزو بالطبع".

وحول رأيه في انضمام أشرف بنشرقي للأهلي، قال نبيل عماد "بنشرقي إضافة كبيرة لفريق الأهلي، وبالطبع تمنيت انضمامه للزمالك".

وانضم بنشرقي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.