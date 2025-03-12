نبيل عماد يجيب - من الأمهر بين زيزو وإمام عاشور

الأربعاء، 12 مارس 2025 - 19:12

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - نبيل عماد - بيراميدز - الزمالك

أوضح نبيل عماد لاعب وسط الزمالك أنه كان يتمنى انضمام المغربي أشرف بنشرقي للزمالك قبل الانضمام للأهلي.

وحل نبيل عماد ضيفا في برنامج رامز إيلون مصر عبر قناة MBC مصر يوم الأربعاء.

وقال عماد أثناء الحلقة: "أتعهد أنا نبيل عماد بعدم التعرض لرامز جلال وعمري ما أغلط في جمهور الأهلي".

أخبار متعلقة:
أشرف صبحي يوجه رسالة لمسؤولي الرياضة المصرية: على الجميع أن يعي قدر مصر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يصدر قراره بشأن شكوى بيراميدز ضد الكومي الزمالك يستعيد محمود جهاد.. وشكوك حول مشاركة ناصر منسى أمام سموحة قناة صدى البلد تصدر بيانا بعد شكوى بيراميدز ضد إيهاب الكومي

وأضاف "زيزو طلب 80 مليون جنيه من أجل التجديد للزمالك، كم أطلب أنا؟ 50 مليون جنيه".

وأكمل "زيزو أغلى مني؟ بالطبع أغلى كثيرا، لأنه نجم مصر وإفريقيا".

وتابع لاعب وسط الزمالك "من الأمهر.. زيزو أم إمام عاشور؟ زيزو بالطبع".

وحول رأيه في انضمام أشرف بنشرقي للأهلي، قال نبيل عماد "بنشرقي إضافة كبيرة لفريق الأهلي، وبالطبع تمنيت انضمامه للزمالك".

وانضم بنشرقي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بعد فسخ تعاقده مع الريان القطري.

نبيل عماد زيزو إمام عاشور أشرف بنشرقي
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الغزل (0)-(0) زد.. الحارس يتصدى مباشر الدوري المصري – فاركو (0)-(0) البنك الأهلي.. انطلاق المباراة مباشر الدوري - بيراميدز (0)-(0) المصري.. تقنية الفيديو تؤكد إلغاء الهدف مصدر من الاتحاد لـ في الجول: نفاضل بين البدري والرمادي وعبد العاطي لتدريب الفريق التشكيل - بيراميدز يبدأ بالقوة الضاربة.. وعامر أساسي لأول مرة مع المصري استقالة طلعت يوسف من تدريب الاتحاد.. وقرار من الإدارة تجاه اللاعبين التشكيل - ريان وفيصل يقودان هجوم البنك الأهلي.. وإنكادا وباباكار أساسيان مع فاركو أشرف صبحي يوجه رسالة لمسؤولي الرياضة المصرية: على الجميع أن يعي قدر مصر
أخر الأخبار
مباشر أبطال أوروبا - أرسنال (0)-(0) أيندهوفن.. بداية اللقاء بعد قليل 59 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(0) أتليتكو مدريد.. المباراة ستبدأ بعد قليل 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري المصري - الغزل (0)-(0) زد.. الحارس يتصدى 20 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – فاركو (0)-(0) البنك الأهلي.. انطلاق المباراة 20 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - بيراميدز (0)-(0) المصري.. تقنية الفيديو تؤكد إلغاء الهدف 24 دقيقة | الدوري المصري
الهلال الليبي يجدد عقد زوران مانولوفيتش حتى 2027 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الاتحاد لـ في الجول: نفاضل بين البدري والرمادي وعبد العاطي لتدريب الفريق 36 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الهلال: أستهدف التتويج بالدوري السعودي ودوري الأبطال.. ومن ينتقدني لا يفهم 38 دقيقة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 انتهت نهائي سوبر الطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. اللقب أحمر 4 الأهلي يطالب بتأجيل مباراة الزمالك ويهدد بعدم استكمال الدوري