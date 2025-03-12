قائمة إثيوبيا - مهاجم سوبر سبورت يقود الهجوم لمواجهة مصر

أعلن ميسي تافيري كاسا مدرب منتخب إثيويبيا قائمة فريقه التي ستواجه مصر.

ويلتقي منتخب إثيوبيا مع مصر يوم 21 مارس في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويقود أبو بكر ناصر لاعب ماميلودي صن داونز السابق وسوبر سبورت الحالي هجوم إثيوبيا في القائمة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحارس: سيد هابتامو - أبوبكر نورا - بينيامين جينيتو.

الدفاع: بيرهانو بيكيلي - رامكيل جيمس - أسرات تونجو - أمانويل تيرفا - أحمد رشيد - فريزر كاسا - ياريد كاساي - ولديامانويل جيتو - عبد السلام يوسف - أشاليوس تاميني.

الوسط: أمانويل يونس - ووجيني جيزاهيجن - بركات وولدي - بيروك ماركوس - عبد الركيم ووركو - هاباتمو تيكيستي.

الهجوم: أبو كبير ناصر - أحمد حسين - محمد أبيرا - تشيرنيت جوجسا - بركات ديستا.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو صاحبة المركز الثاني، بينما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس برصيد 3 نقاط.